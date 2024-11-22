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22 ноября, 11:37

Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню. Обложка © Telegram / МИД России

Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совместно с белорусским коллегой Максимом Рыженковым возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Церемония возложения цветов является частью поездки Сергея Лаврова в Брест. Также планируется обсуждение с Максимом Рыженковым подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства России и Белоруссии, которое должно состояться в декабре.

Лавров: Россия согласна с пунктом об урегулировании в декларации G20 по Украине
Лавров: Россия согласна с пунктом об урегулировании в декларации G20 по Украине

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала желание президента Франции Эмманюэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову попыткой усидеть на двух стульях. Ситуация произошла на саммите G20.

Николай Рюмин
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