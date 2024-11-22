Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совместно с белорусским коллегой Максимом Рыженковым возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Церемония возложения цветов является частью поездки Сергея Лаврова в Брест. Также планируется обсуждение с Максимом Рыженковым подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства России и Белоруссии, которое должно состояться в декабре.