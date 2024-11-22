Глагол «манифестировать» стал словом 2024 года по версии Кембриджского словаря

Кембриджский словарь английского языка назвал глагол «манифестировать» (manifest) словом 2024 года. Об этом рассказали на сайте словаря. Глагол активно искали на сайте словаря почти 130 тысяч раз, что сделало его самым популярным для пользователей.

Словарь объясняет глагол «манифестировать» как использование методов, таких как визуализация и аффирмации, чтобы помочь представить себе достижение желанного и верить, что это увеличивает вероятность успеха. Первоначально слово стало популярным среди участников групп по саморазвитию, а затем его начали использовать мировые знаменитости, включая певицу Дуа Липу и футболиста Олли Уоткинса.

Однако профессор социальной психологии Сандер ван дер Линден предупреждает о рисках, связанных с манифестированием: «Манифестирование богатства, любви и власти может привести к нереалистичным ожиданиям и разочарованию. Подумайте об опасности, которую представляет идея о том, что вы можете исцелить серьёзные заболевания простым пожеланием».

Сотрудники Кембриджского университета признали, что термин нельзя считать научным, несмотря на его популярность среди пользователей и знаменитостей. В прошлом году Кембриджский словарь выбрал слово hallucinate («галлюцинировать»), связанное с технологией искусственного интеллекта (ИИ).