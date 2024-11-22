Императорский пингвин Гас вернулся в океан после реабилитации в Австралии

Императорский пингвин по кличке Гас был выпущен в океан после успешной реабилитации. Он самостоятельно преодолел путь в 3,4 тысячи километров из Антарктиды до южного побережья Австралии. Об этом написала местная газета Albany Advertiser.

Гас был обнаружен в начале ноября в городе Денмарк, штат Западная Австралия. Птица выглядела истощённой. При нормальном весе в 40 килограммов, Гас весил чуть больше половины от этой нормы. Специалисты приняли решение оставить его под наблюдением, чтобы восстановить его здоровье и помочь набрать вес.

В течение 20 дней пингвин находился в реабилитационном центре, где за ним тщательно следили ветеринары и специалисты по охране животных и птиц. За это время Гас набрал 3,5 килограмма и достиг веса в 24,7 килограммов. «С того момента, как мы получили его, он набрал 3,5 килограмма и сейчас у него более массивная форма. Он выглядит действительно хорошо», — отметила сотрудница центра Кэрол Биддалф.

Императорский пингвин, также известный как пингвин Форстера, является крупнейшим представителем семейства и наиболее приспособленным к суровым антарктическим условиям. Появление Гаса в Австралии стало уникальным случаем, так как этот вид обитает исключительно в Антарктиде. Теперь, после успешного завершения реабилитации, животное выпустили в Южный океан у побережья Западной Австралии. Специалисты надеются, что он сможет вернуться в свою естественную среду обитания и продолжить жизнь в дикой природе.