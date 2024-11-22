Извращенец из Брянска пытался найти кобеля для вязки ... с собственной женой

Столичные собачники в панике из-за обострения у зоофилов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. В распоряжении телеграм-канала оказалась аудиозапись разговора с мужчиной, который искал в соцсетях кобеля для вязки, вот только не для питомца, а для собественной жены.

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Извращенцем оказался Владимир Т. из Брянска. В беседе с хозяйкой кобеля стаффа, которая хотела пристроить питомца, он сразу выдвинул требования: ему нужен пёс средних лет с определёнными размерами полового органа. Заводчицу насторожил сомнительный диалог, и мужчина признался: ищет кобеля для «вязки жены». Он считает себя заботливым мужем, поэтому хотелки супруги, по его словам, должен «удовлетворять» — сам он часто находится в разъездах и редко появляется дома.

Россиянин с девиацией состоит в чатах таких же «любителей животных», где психи-извращенцы обмениваются опытом.