Российские учёные научили нейросеть «говорить» на языке кашалотов

Российские исследователи из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совершили значительный прорыв в изучении коммуникации морских млекопитающих, обучив нейросеть воспроизводить звуки, аналогичные «речи» кашалотов. Этот проект, результаты которого опубликованы в журнале Big Data and Cognitive Computing, поможет учёным точнее узнать, как общаются киты.

Учёные преобразуют записи голосов китов в спектрограммы — фотографические изображения спектра волн. Спектрограммы делят на фрагменты, схожие с отдельными звуками речи человека. А далее используют нейросеть — она обрабатывает фрагменты и создаёт новые сигналы в ультразвуковом диапазоне. А также она умеет имитировать индивидуальные особенности «речи» конкретного кита.

«В перспективе данный метод можно использовать для генерации звуков любого животного», — пояснила доцент кафедры САПР и старший научный сотрудник молодёжного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Екатерина Копец в беседе с RT.

Открытие имеет большое значение для морской биологии. Оно поможет специалистам классифицировать различные популяции кашалотов. Ведь у каждой группы этих животных свой уникальный «язык». Кроме того, если учёные поймут, как звуки китов влияют на передачу сигналов под водой, это позволит минимизировать влияние помех на подводные коммуникации. Ведь киты используют звуки не только для общения, но и для ориентации в пространстве.

Также в этом году исследователи морских млекопитающих из Массачусетского технологического института (MIT) пришли к выводу, что лексикон китов состоит примерно из 150 фраз. Для этого учёные с помощью искусственного интеллекта проанализировали более восьми тысяч фрагментов речи животных. Это помогло найти множество паттернов в общении китов, но на тот момент напрямую не способствовало расшифровке их языка.