Право россиян проносить на киносеансы свою еду необходимо защитить, уверен депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, поведение посетителей киногероев обусловлено «традиционными ценностями».

«Кинотеатры всегда были местом, где люди могли насладиться искусством кинематографа, отдохнуть от повседневной суеты и провести время в кругу друзей или семьи. В связи с этим традиция приносить с собой угощения на просмотр фильмов может считаться частью культурного опыта», — отметил собеседник NEWS.ru.

Он подчеркнул, что запреты кинотеатров проносить еду противоречат закону о защите прав потребителей. Это можно рассматривать как попытку навязать гражданам покупку собственной продукции, уверен лидер движения «Россия Православная».