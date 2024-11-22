Биолог рассказала, кому полезно пить растительное молоко

Растительное молоко набирает популярность среди покупателей по разным причинам: например, из-за отказа от животных продуктов или из-за аллергии на лактозу. О том, насколько эти напитки полезны, в интервью NEWS.ru рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

По мнению эксперта, растительное молоко не содержит лактозу и казеин, что делает его безопасным для людей с аллергией на эти компоненты. «Овсяное молоко содержит бета-глюкан, полезный для сердечно-сосудистой системы. Миндальное богато витамином Е и антиоксидантами. Соевое содержит растительный белок, являющийся хорошей альтернативой животному белку, но в нем есть фитоэстрогены, которые могут воздействовать на гормональный фон», — поделилась биолог Ирина Лялина.

При этом у растительного молока есть и недостатки. Как правило, оно содержит меньше белка по сравнению с животным, особенно это касается рисового и кокосового видов. Эти напитки не могут полностью удовлетворить потребности организма в белке. Кроме того, в них может не хватать важных элементов, таких как витамин B12, кальций и витамин D. Производители иногда обогащают свои продукты этими веществами, но не всегда в достаточной мере.

При выборе растительного молока важно изучать этикетки. Чем короче состав, тем лучше. Специалисты рекомендуют избегать искусственных компонентов и добавленного сахара, так можно получить максимальную пользу от употребления продукта..