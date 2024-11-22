Под Тамбовом пенсионера насмерть прибило упавшим деревом

В Тамбовской области начата доследственная проверка по факту гибели пенсионера из-за падения на него фрагмента дерева, сообщает пресс-служба СУСК по региону в своём телеграм-канале. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

Следственными органами начата доследственная проверка. Видео © Telegram / «СУ СК России по Тамбовской области»

«Вечером 21 ноября текущего года на улице Котовского города Котовска в результате сильного ураганного ветра упавшим фрагментом дерева смертельно травмирован 76-летний мужчина», — говорится в сообщении.