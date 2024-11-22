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22 ноября, 12:53

Под Тамбовом пенсионера насмерть прибило упавшим деревом

В Тамбовской области 76-летний пенсионер погиб из-за падения на него дерева

В Тамбовской области фрагментом дерева был убит мужчина. Фото © Telegram / СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области фрагментом дерева был убит мужчина. Фото © Telegram / СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области начата доследственная проверка по факту гибели пенсионера из-за падения на него фрагмента дерева, сообщает пресс-служба СУСК по региону в своём телеграм-канале. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

Следственными органами начата доследственная проверка. Видео © Telegram / «СУ СК России по Тамбовской области»

«Вечером 21 ноября текущего года на улице Котовского города Котовска в результате сильного ураганного ветра упавшим фрагментом дерева смертельно травмирован 76-летний мужчина», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Подмосковье унесённая ветром беседка-курилка убила 22-летнюю девушку. Инцидент произошёл в зоне промышленного парка в деревне Гривно Подольского округа. Молодая девушка приехала на заработки из Башкирии. Прокуратура начала проверку.

Алена Пенчугина
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