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22 ноября, 12:00

Гастроэнтеролог Белоусов перечислил признаки опасной боли в животе

Если боль длится более шести часов, сопровождается рвотой или кровотечением, нужно экстренно обратиться ко врачу. Обложка © freepik.com / freepik

Если боль длится более шести часов, сопровождается рвотой или кровотечением, нужно экстренно обратиться ко врачу. Обложка © freepik.com / freepik

Врач-гастроэнтеролог из клиники академика Ройтберга и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов в интервью РИАМО перечислил признаки опасной боли в животе, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу. Одним из таких является аппендицит.

При этом заболевании начальные ощущения возникают вокруг пупка, затем перемещаются в правый нижний угол живота. Внезапное прекращение боли может свидетельствовать о разрыве кишечника, что требует срочной медицинской помощи. Второе — панкреатит. При нём боль локализуется в верхней части живота и может отдавать в спину, также она сопровождается сухостью во рту, тошнотой и рвотой.

Третье — кишечные колики, которые часто возникают у людей с нарушениями в питании и сопровождаются резкой, схваткообразной болью в области пупка, слабостью и ознобом. При них рекомендованы покой и пересмотр рациона. Четвёртое — воспаление почек и выход камня. Проблемы сопровождаются болью в нижней части спины, пояснице и промежности, лихорадкой и частым мочеиспусканием.

Специалист подчеркнул, что если боль продолжается более шести часов и сопровождается тошнотой, лихорадкой или кровотечением, необходимо срочно обратиться за экстренной медицинской помощью. Например, это может быть «разрыв кишечника, требующий немедленной медицинской помощи», — пояснил Белоусов.

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А ранее россиянам рассказали, как определить болезнь по боли в разных отделах живота. По словам специалиста, боль в нижней части живота может говорить об аппендиците.

Александра Журавская
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