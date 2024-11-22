Россиянам рассказали, какие батареи в смартфонах не теряют заряд на морозе

Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в современных смартфонах, хуже работают на холоде. Например, если температура падает ниже нуля, их ёмкость может сократиться на 50%. В отличие от них, новые кремний-углеродные аккумуляторы показывают лучшую стабильность даже в мороз. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Эксперт отметил, что если смартфон долго остаётся при температуре ниже 20 градусов, ёмкость литий-ионной батареи может уменьшиться на 50% — это обычное явление. В тепле такие аккумуляторы заряжаются и разряжаются без проблем.

Харитонов подчеркнул, что вместо улучшения литий-ионных батарей производители начали переходить на кремний-углеродные. Это связано с высокой удельной ёмкостью кремния, что позволяет увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения размера устройства.

Основные преимущества таких батарей — медленный износ и стабильная работа при низких температурах. При этом они сохраняют на 2–2,5 раза больше энергии. На данный момент такие аккумуляторы чаще всего устанавливают в китайские флагманские смартфоны, цена которых начинается от 50 тысяч рублей.

Важно также, что литий-ионные аккумуляторы не подвержены «эффекту памяти», то есть их можно заряжать и разряжать в любое время, не опасаясь ухудшения их характеристик. В отличие от старых типов батарей, у литий-ионных важен только общий срок службы — не имеет значения, заряжаете ли вы аккумулятор до 100% за один раз или делаете это постепенно. «Смартфон требует точного напряжения для работы процессора, памяти, дисплея, Wi-Fi, Bluetooth и 4G-модема. Если аккумулятор не может обеспечить нужную энергию, смартфон может выключиться на морозе, чтобы избежать повреждения схем из-за перепадов напряжения», — заключил Харитонов.