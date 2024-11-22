Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко сыграл пышную свадьбу

Солист известной российской группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко наконец-то смог воплотить в жизнь свою мечту о грандиозной свадьбе. Спустя год после тайной регистрации брака, артист и его избранница Дарья снова произнесли заветное «да», но уже на пышной церемонии, в окружении близких друзей и коллег по шоу-бизнесу.

Как стало известно журналу Starhit, ещё в конце сентября Кирилл Туриченко планировал сыграть свадьбу. Артист говорил: «Мы готовимся. Думаю, всё будет в ближайшие пару месяцев. Смотрим площадку. Хотим, чтобы всё было оригинально и нестандартно. Дресс-код должен быть удобным и оригинальным. На сегодняшний день полагаем, что будет 200 гостей. Если разогнаться, можно больше пригласить. Меня окружают настоящие, добрые, классные люди, которые с удовольствием прилетят на мою свадьбу, только скажи. Мы это делаем и для нас, и для всех. Это такой большой праздник любви».

Среди гостей были замечены соратники Кирилла по группе — Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, а также такие звёзды российского шоу-бизнеса, как Алсу, Стас Костюшкин и Николай Басков, который, по всей видимости, выступил в роли ведущего торжества.

Невеста Дарья сменила несколько нарядов за вечер, поразив гостей своей красотой и элегантностью. В качестве сюрприза для присутствующих она исполнила страстный танец под знаменитую композицию «Мулен Руж». Меню на свадьбе было разнообразным: гости могли насладиться как изысканными блюдами, так и более демократичными угощениями, например, фастфудом. А в качестве сладкого угощения молодожёны приготовили для гостей торт с ягодами.