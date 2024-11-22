Протоиерей Бородин объяснил, какие смерти считаются постыдными в православии

Протоиерей Феодор Бородин рассказал, что в православной традиции существует глубокое различие между постыдными и непостыдными смертями. Это связано с духовным состоянием человека в момент кончины, об этом рассказали в «МедиаПоток».

Смерть святых, даже если она была мученической и внешне унизительной, считается великой в глазах Бога. Примером служит архиепископ Фаддей Тверской, который встретил свою кончину в тюремном туалете. Его смерть, несмотря на внешние обстоятельства, стала символом истинной веры и в глазах Церкви считается праведной.

Под постыдной смертью в православии часто понимают уход из жизни человека, который не нашёл духовного смысла и не пришёл к Богу. «В жизни для него не было места для веры, она занимала лишь крошечный уголок», — считает священник. У такого человека все усилия были направлены на мирские заботы.

Ещё постыдной считается смерть человека, уходящего в мир иной в состоянии гнева или злобы. Наиболее критичной в этом контексте является смерть самоубийц. «Церковь совершает отпевание самоубийц только в одном случае — если человек был вне ума, в невменяемом состоянии, сумасшедший», — заключил служитель церкви.

Православная церковь призывает верующих подготовиться к переходу в вечность через покаяние, причастие и примирение с близкими. Существует даже особая молитва о даровании христианской кончины — безболезненной, непостыдной и мирной. Как отмечает священник, именно такая подготовка позволяет верующему встретить смерть с радостью, ведь он отправляется к Небесному Отцу с чистой душой.