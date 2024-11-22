Туск заявил о предчувствии, что конфликт на Украине скоро завершится

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вооружённый конфликт на Украине вступает в критическую стадию. Он также подчеркнул, что ощущает угрозу «глобального конфликта».

«Трудно не сказать несколько слов о ситуации, в которой мы оказались, поскольку это исторический момент. Война на востоке переходит в решающую фазу, и мы все это понимаем», — отметил политик.

По словам Туска, приближается «нечто неизвестное», и никто нас не знает, как закончится этот конфликт.

«События последних нескольких дней указывают на то, что угроза действительно серьёзная и реальная в контексте глобального конфликта», - добавил премьер-министр Польши.