Туск заявил о предчувствии, что конфликт на Украине скоро завершится
Премьер Польши Дональд Туск: Конфликт на Украине вступает в решающую фазу
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вооружённый конфликт на Украине вступает в критическую стадию. Он также подчеркнул, что ощущает угрозу «глобального конфликта».
«Трудно не сказать несколько слов о ситуации, в которой мы оказались, поскольку это исторический момент. Война на востоке переходит в решающую фазу, и мы все это понимаем», — отметил политик.
По словам Туска, приближается «нечто неизвестное», и никто нас не знает, как закончится этот конфликт.
«События последних нескольких дней указывают на то, что угроза действительно серьёзная и реальная в контексте глобального конфликта», - добавил премьер-министр Польши.
В четверг, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий Вооруженных сил России был поражен один из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске, известный ещё со времён СССР, который занимается производством ракетной техники.
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