Похитил и убил девушку: В Алабаме исполнили третью в истории США казнь азотом
NBC: В Алабаме казнили азотом мужчину, жестоко убившего девушку в 1994 году
В американском штате Алабама исполнили третью в истории США казнь азотом, пишет NBC News. Жизни лишился 50-летний Кэри Дэйл Грейсон, который в 1994 году вместе с тремя сообщниками похитил и убил девушку. По данным CNN, она автостопом ехала из Теннесси в Луизиану.
Мужчины предложили подвезти жертву, после чего увезли её в лес, избили, сбросили с обрыва и изувечили тело. Грейсон утверждает, что все 30 лет жалел о содеянном. К слову, из четверых фигурантов казнили только его — остальным на момент совершения страшного преступления ещё не исполнилось 18 лет.
В ходе казни в дыхательную систему мужчины пустили азот, провоцирующий гипоксию. Этот метод подвергается критике в США.
Другой случай казни азотом исполнили также в Алабаме: 59-летний Юджин Миллер был приговорён к «вышке» за убийство трёх мужчин в 1999 году. Сам осуждённый заявил, что «ничего не совершал».
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