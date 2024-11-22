Похитил и убил девушку: В Алабаме исполнили третью в истории США казнь азотом

В американском штате Алабама исполнили третью в истории США казнь азотом, пишет NBC News. Жизни лишился 50-летний Кэри Дэйл Грейсон, который в 1994 году вместе с тремя сообщниками похитил и убил девушку. По данным CNN, она автостопом ехала из Теннесси в Луизиану.

Мужчины предложили подвезти жертву, после чего увезли её в лес, избили, сбросили с обрыва и изувечили тело. Грейсон утверждает, что все 30 лет жалел о содеянном. К слову, из четверых фигурантов казнили только его — остальным на момент совершения страшного преступления ещё не исполнилось 18 лет.

В ходе казни в дыхательную систему мужчины пустили азот, провоцирующий гипоксию. Этот метод подвергается критике в США.