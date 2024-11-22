Выговор от начальника привёл к болезни Паркинсона у жителя Китая

В китайской провинции Хэнань зафиксирован необычный медицинский случай, который привлёк внимание общественности. У 70-летнего жителя Китая по фамилии Ван диагностировали болезнь Паркинсона, и он связывает это с инцидентом на работе, произошедшим более 30 лет назад. Об истории рассказывает издание South China Morning Post.

Травмирующее событие, изменившее жизнь Вана, случилось 32 года назад. Тогда начальник обвинил его в ошибке, которую он не совершал, а потом наказал. Это несправедливое решение стало для мужчины причиной сильного стресса. Он не смог оправиться от душевной травмы, что привело к длительным проблемам со сном и эпизодам депрессии. «С тех пор я могу уснуть, только если приму снотворные, а еще у меня ухудшилась память, начались головокружения и приступы головной боли», — говорит Ван. Постепенно состояние мужчины усугублялось, и спустя годы у него диагностировали болезнь Паркинсона — хроническое заболевание нервной системы, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения.

Болезнь Паркинсона неизлечима, но её симптомы можно ослабить с помощью различных видов терапии и медикаментов. Ван также решил обратиться за медицинской помощью в больницу провинции Хэнань, где начал курс иглоукалывания. Этот альтернативный метод лечения показал первые положительные результаты: мужчина смог наладить сон и теперь спит по несколько часов без использования снотворных препаратов.

Лечащие врачи мужчины подчёркивают, что продолжительный стресс действительно может стать катализатором серьёзных заболеваний. Они отмечают, что в случае Вана стрессовые переживания, связанные с рабочим конфликтом, могли сыграть ключевую роль в развитии его болезни. Этот случай показывает, что важно своевременно обращаться к врачу, если стресс от работы подолгу не проходит или превращается в депрессивный эпизод.