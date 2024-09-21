Перечислены «‎половые» симптомы болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона обычно встречается у людей старше 60 лет и сопровождается тремором рук, мышечной скованностью и замедленностью движений. Однако есть и другие симптомы, которые помогут диагностировать серьёзный недуг ещё в моменте зарождения. Об этом рассказала «Газете.ru» невролог, сомнолог, паркинсолог Анна Яковлева.

По словам врача, за 5-10 лет до первых двигательных нарушений возможны и другие, менее очевидные проявления болезни. Например, это может быть размахивания руками во сне, запоры, а также эректильная дисфункция.

«Тяжёлая эректильная дисфункция, требующая медицинского вмешательства, может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Частые неотложные позывы на мочеиспускание, недержание мочи и ночные мочеиспускания также могут указывать на это заболевание», — предупредила врач.

Иногда о зарождающемся Паркинсоне может говорить потеря обоняния. Это связано с потерей клеток в области обонятельных луковиц — особых зон мозга. Чаще всего этот симптом связывают с ОРВИ и коронавирусом, однако порой он может иметь и более серьёзные причины.