Перечислены «половые» симптомы болезни Паркинсона
Врач Яковлева: Эректильная дисфункция может быть симптомом болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона обычно встречается у людей старше 60 лет и сопровождается тремором рук, мышечной скованностью и замедленностью движений. Однако есть и другие симптомы, которые помогут диагностировать серьёзный недуг ещё в моменте зарождения. Об этом рассказала «Газете.ru» невролог, сомнолог, паркинсолог Анна Яковлева.
По словам врача, за 5-10 лет до первых двигательных нарушений возможны и другие, менее очевидные проявления болезни. Например, это может быть размахивания руками во сне, запоры, а также эректильная дисфункция.
«Тяжёлая эректильная дисфункция, требующая медицинского вмешательства, может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Частые неотложные позывы на мочеиспускание, недержание мочи и ночные мочеиспускания также могут указывать на это заболевание», — предупредила врач.
Иногда о зарождающемся Паркинсоне может говорить потеря обоняния. Это связано с потерей клеток в области обонятельных луковиц — особых зон мозга. Чаще всего этот симптом связывают с ОРВИ и коронавирусом, однако порой он может иметь и более серьёзные причины.
Выраженная дневная сонливость с приступами внезапных засыпаний также характерна для болезни Паркинсона, добавила медик. Пониженное артериальное давление или его резкое падение при вставании тоже могут быть признаками заболевания.
Ранее Life.ru писал, что многократные сотрясения мозга увеличивают риск проявления у человека болезней Альцгеймера и Паркинсона. Защититься от коварного недуга можно при помощи правильного питания, богатого зеленью, цельнозерновыми продуктами и клетчаткой, а также упражнений. Например, активность мозга повышает бег спиной вперёд, которые многие практиковали в школьные годы на уроках физкультуры.