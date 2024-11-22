Жители Астрахани пожаловались на фекальные озёра, растекающиеся по дворам

В Астрахани местные жители уже два месяца страдают от затопления дворов нечистотами. На многочисленные жалобы горожан обратил внимание депутат Евгений Дунаев, опубликовавший информацию в соцсети «ВКонтакте».

Особенно сложная ситуация сложилась возле дома по улице 1-й Дорожной, где разлилось большое фекальное озеро. Люди страдают от неприятного запаха и повышенной влажности, а ещё лужа наносит вред самому дому. Жители, включая молодых родителей и пенсионеров, испытывают трудности с передвижением по двору, а в квартирах ощущается запах экскрементов и сырости. Им даже трудно выйти на улицу из-за затопленного подъезда.

К тому же уже неделю в доме отсутствует питьевая вода. Аналогичные проблемы наблюдаются на улицах 2-й Дорожной, Александрова и Чигорина. Астраханцы обращались в различные инстанции, но их жалобы остались без ответа, сообщил депутат.

Сотрудники водоканала рассказали, что зафиксировали засор в канализационной сети и несколько раз прочищали его за последний месяц. Также была обнаружена течь на одном из участков илопровода, и недавно в месте разгерметизации установили хомут. Однако, несмотря на эти меры, разливы продолжаются.

Ранее подобная проблема возникла в Дудинке Красноярского края, где зимой придомовую территорию регулярно затапливают нечистоты, покрывая ее коркой льда. В этом году двор и вовсе оказался затоплен кипятком, на что коммунальные службы отреагировали с опозданием в несколько дней.