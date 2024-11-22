Экс-губернатора Ростовской области Голубева назначили сенатором от региона

По решению депутатов законодательного собрания Ростовской области экс-губернатор Василий Голубев назначен на должность сенатора от регионального парламента. Данный вопрос был рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании.

Согласно результатам прошедшего голосования, Голубев теперь будет представлять верхнюю палату российского парламента. Его на данную кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».

«Василий Юрьевич внёс значительный вклад в развитие Ростовской области. Все годы на посту губернатора региона он активно участвовал в законотворческом процессе», — прокомментировал председатель законодательного собрания области Александр Ищенко, передаёт РИА «Новости».

Сам избранный сенатор от региона заявил, что главной своей целью ставит сохранение лидерский позиций Ростовской области.