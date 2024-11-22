Экс-губернатора Ростовской области Голубева назначили сенатором от региона
Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
По решению депутатов законодательного собрания Ростовской области экс-губернатор Василий Голубев назначен на должность сенатора от регионального парламента. Данный вопрос был рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании.
Согласно результатам прошедшего голосования, Голубев теперь будет представлять верхнюю палату российского парламента. Его на данную кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».
«Василий Юрьевич внёс значительный вклад в развитие Ростовской области. Все годы на посту губернатора региона он активно участвовал в законотворческом процессе», — прокомментировал председатель законодательного собрания области Александр Ищенко, передаёт РИА «Новости».
Сам избранный сенатор от региона заявил, что главной своей целью ставит сохранение лидерский позиций Ростовской области.
Напомним, 4 ноября Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку. Теперь он будет заниматься другой работой. Он выразил благодарность своим коллегам и соратникам за успешные и действенные усилия в продвижении. Также подчеркнул, что жители региона всегда работали как единая команда, и их слаженная работа помогла решить множество насущных вопросов.