«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 13:47

Экс-губернатора Ростовской области Голубева назначили сенатором от региона

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

По решению депутатов законодательного собрания Ростовской области экс-губернатор Василий Голубев назначен на должность сенатора от регионального парламента. Данный вопрос был рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании.

Согласно результатам прошедшего голосования, Голубев теперь будет представлять верхнюю палату российского парламента. Его на данную кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».

«Василий Юрьевич внёс значительный вклад в развитие Ростовской области. Все годы на посту губернатора региона он активно участвовал в законотворческом процессе», — прокомментировал председатель законодательного собрания области Александр Ищенко, передаёт РИА «Новости».

Сам избранный сенатор от региона заявил, что главной своей целью ставит сохранение лидерский позиций Ростовской области.

Путин назначил губернатора ЕАО Гольдштейна на пост врио главы Коми
Путин назначил губернатора ЕАО Гольдштейна на пост врио главы Коми

Напомним, 4 ноября Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку. Теперь он будет заниматься другой работой. Он выразил благодарность своим коллегам и соратникам за успешные и действенные усилия в продвижении. Также подчеркнул, что жители региона всегда работали как единая команда, и их слаженная работа помогла решить множество насущных вопросов.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar