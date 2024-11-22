Рогов раскрыл, что взлетело на воздух после удара «Орешника» по Днепропетровску
Рогов: «Орешник» поразил цеха, где производили реактивные снаряды и БПЛА
Российская баллистическая ракета «Орешник» поразила цеха по производству реактивных снарядов и боевых дронов для ВСУ на территории «Южмаша» в Днепропетровске. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Согласно полученным оперативным данным, ракетным ударом было поражено несколько цехов «Южмаша», степень их разрушения уточняется. В цехах производили реактивные снаряды, а также собирали БПЛА», — сказал Рогов РИА «Новости».
Известно, что «Южмаш» является крупным предприятием. С самого создания участвовал в производстве баллистических снарядов стратегического назначения.
Напомним, 21 ноября, Владимир Путин рассказал об успешном испытании новейшей баллистической ракеты «Орешник» в зоне специальной операции. Он добавил, что снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации, и военные успешно поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники и другого вооружения. К такой мере прибегли в ответ на удары Киева западными ракетами по территории РФ.
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