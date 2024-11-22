Рогов раскрыл, что взлетело на воздух после удара «Орешника» по Днепропетровску

Российская баллистическая ракета «Орешник» поразила цеха по производству реактивных снарядов и боевых дронов для ВСУ на территории «Южмаша» в Днепропетровске. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Согласно полученным оперативным данным, ракетным ударом было поражено несколько цехов «Южмаша», степень их разрушения уточняется. В цехах производили реактивные снаряды, а также собирали БПЛА», — сказал Рогов РИА «Новости».

Известно, что «Южмаш» является крупным предприятием. С самого создания участвовал в производстве баллистических снарядов стратегического назначения.