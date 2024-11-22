Осторожно, суп: гастроэнтеролог назвал три самых вредных блюда для здоровья

Гастроэнтеролог Андрей Констанденков выделил три вида супов, которые могут неблагоприятно влиять на здоровье, особенно у людей с хроническими болезнями. Об этом он рассказал порталу «Доктор Питер».

Солянка — любимый многими суп, однако ее польза для организма вызывает вопросы. В составе встречаются копчёности, колбасы и мясные деликатесы, которые богаты насыщенными жирами и консервантами. Высокая концентрация соли и пуринов делает солянку потенциально опасной для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами, проблемами липидного обмена или предрасположен к образованию камней в почках. Избыток соли способствует задержке жидкости, что особенно вредно при гипертонии и заболеваниях почек.

Грибной суп нередко воспринимается как лёгкое и диетическое блюдо, но это не совсем так. Проблема заключается в хитине, содержащемся в грибах. Организм человека не способен расщеплять это вещество из-за отсутствия соответствующих ферментов. Помимо этого, картофель, входящий в рецепт, при разваривании становится продуктом с высоким гликемическим индексом, что негативно влияет на уровень сахара в крови. Грибные супы противопоказаны при гастрите, язвах, панкреатите и воспалениях кишечника.

Гороховый суп, особенно приготовленный на копченостях, может провоцировать вздутие живота и повышенное газообразование. «Для людей с чувствительным кишечником такое блюдо не подходит. Чтобы снизить возможный вред, варите гороховый суп на лёгком бульоне из курицы или индейки, исключая копчёные рёбрышки и грудинку. Это поможет уменьшить нагрузку на пищеварение», — рекомендует Констанденков.

Врач подчёркивает, что полностью вредных или идеальных блюд не существует. Важны ингредиенты, способ приготовления и размер порции. Чтобы минимизировать риски, можно модифицировать рецепты: сократить использование жирных компонентов, уменьшить количество мяса и картофеля, заменить насыщенные бульоны более лёгкими. Умеренность в питании и контроль за объёмом порций помогут сохранить здоровье.