Михаил Шуфутинский появился на публике вместе с молодой женой

76-летний Михаил Шуфутинский, известный как исполнитель хита «Третье сентября», появился на светском мероприятии — церемонии вручения премии Music Box 2024. Его сопровождала 48-летняя жена Светлана Уразова, с которой артист женат с 2020 года, сообщает Леди Mail. Пара выбрала монохромные наряды в чёрном цвете: Шуфутинский был в чёрной футболке с белой надписью и в жакете, а Светлана — в элегантном чёрном платье, которое подчёркивало её фигуру.

История их отношений началась после трагической утраты: в 2015 году в Лос-Анджелесе умерла вторая жена артиста, Маргарита, с которой он прожил более 40 лет и воспитал двух сыновей — Дэвида и Антона. Светлана Уразова, работавшая в балете Шуфутинского на протяжении 25 лет, поддержала певца в трудный период и помогла ему справиться с депрессией. «В тот трудный момент, когда это со мной случилось, Светлана была рядом. И вспыхнуло чувство», — вспоминал Шуфутинский.

Несмотря на разницу в возрасте в 28 лет, пара счастлива вместе. Шуфутинский редко появляется на публичных мероприятиях, но их совместное появление на премии вызвало интерес у прессы. Светлана дополнила наряд ярким макияжем с акцентом на глаза и элегантной укладкой и уверенно чувствовала себя под вспышками фотокамер.

Первая жена Шуфутинского — Татьяна Ростова: музыкант женился на ней в 19 лет, но брак продлился всего 4 месяца. Они разошлись и больше не поддерживали связь. Шуфутинский и Ростова увиделись вновь лишь в 2020 году по видеосвязи в эфире передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Со второй женой, Маргаритой, артист познакомился через общих знакомых: они заключили брак в 1971 году, но в 2015 году его супруга скончалась от сердечной недостаточности.