Новый генсек НАТО тайно прилетел на поклон к Дональду Трампу
Telegraaf: Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к Дональду Трампу в штат Флорида
Марк Рютте. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Генсек НАТО Марк Рютте отправился в штат Флорида к Дональду Трампу, который одержал победу на президентских выборах в США. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf со ссылкой на источники.
Журналист Менно Сварт обнаружил присутствие самолёта правительства Нидерландов в штате Флорида, недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. По данным источников, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолёте королевства, так как у НАТО нет собственного транспорта для высшего руководства — альянс арендует его у союзников.
Ранее Рютте бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО. По его словам, альянс уже укрепил свою противовоздушную оборону на восточном фланге и продолжает работу в этом направлении, поскольку эффективные системы ПВО остаются для него приоритетом.