Новый генсек НАТО тайно прилетел на поклон к Дональду Трампу

Генсек НАТО Марк Рютте отправился в штат Флорида к Дональду Трампу, который одержал победу на президентских выборах в США. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf со ссылкой на источники.

Журналист Менно Сварт обнаружил присутствие самолёта правительства Нидерландов в штате Флорида, недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. По данным источников, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолёте королевства, так как у НАТО нет собственного транспорта для высшего руководства — альянс арендует его у союзников.