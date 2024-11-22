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22 ноября, 14:10

Новый генсек НАТО тайно прилетел на поклон к Дональду Трампу

Telegraaf: Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к Дональду Трампу в штат Флорида

Марк Рютте. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Марк Рютте. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Генсек НАТО Марк Рютте отправился в штат Флорида к Дональду Трампу, который одержал победу на президентских выборах в США. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf со ссылкой на источники.

Журналист Менно Сварт обнаружил присутствие самолёта правительства Нидерландов в штате Флорида, недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. По данным источников, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолёте королевства, так как у НАТО нет собственного транспорта для высшего руководства — альянс арендует его у союзников.

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Ранее Рютте бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО. По его словам, альянс уже укрепил свою противовоздушную оборону на восточном фланге и продолжает работу в этом направлении, поскольку эффективные системы ПВО остаются для него приоритетом.

Алена Пенчугина
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