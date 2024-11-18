Рютте бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил РФ в предполагаемых нарушениях воздушного пространства альянса с использованием ракет и беспилотников, при этом не представив совершенно никаких доказательств.
Он отметил, что эти повторяющиеся инциденты представляют опасность и являются недопустимыми. По словам Рютте, НАТО уже укрепила свою противовоздушную оборону на восточном фланге и продолжает работу в этом направлении, поскольку эффективные системы ПВО остаются приоритетом для альянса. Он отметил, что для НАТО крайне важно обеспечить безопасность в черноморском регионе.
А ранее Life.ru сообщал, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной ракет ATACMS для атак на территории России. В Кремле заявили, что ещё в сентябре российский лидер Владимир Путин ясно и донёс позицию Кремля относительно ударов ракетами американского производства по российской территории. К слову, в Минобороны США пока не подтвердили разрешение Киеву.
ТАСС / AP / Omar Havana