Рютте бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил РФ в предполагаемых нарушениях воздушного пространства альянса с использованием ракет и беспилотников, при этом не представив совершенно никаких доказательств.

Он отметил, что эти повторяющиеся инциденты представляют опасность и являются недопустимыми. По словам Рютте, НАТО уже укрепила свою противовоздушную оборону на восточном фланге и продолжает работу в этом направлении, поскольку эффективные системы ПВО остаются приоритетом для альянса. Он отметил, что для НАТО крайне важно обеспечить безопасность в черноморском регионе.