Мурашко: В Курской области предприняты все меры для работы скорой помощи

В Курской области предприняты все меры для обеспечения работы скорой помощи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, в регионе возросла нагрузка на неотложку.

«Поэтому в рамках визита мы общались с докторами, с руководством скорой помощи. Всё, что необходимо, все меры приняты. И в том числе то, что касается безопасности самих машин, средства защиты радиоэлектронной также установлены», — сказал глава ведомства.

Что касается стационарной помощи, то она оказывается в полном объёме, в Курскую область направили специалистов и средства на закупку медицинского образования. И эта работа будет продолжена.