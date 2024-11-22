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22 ноября, 14:07

Мурашко: В Курской области предприняты все меры для работы скорой помощи

Михаил Мурашко. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Валентина Певцова

Михаил Мурашко. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Валентина Певцова

В Курской области предприняты все меры для обеспечения работы скорой помощи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, в регионе возросла нагрузка на неотложку.

«Поэтому в рамках визита мы общались с докторами, с руководством скорой помощи. Всё, что необходимо, все меры приняты. И в том числе то, что касается безопасности самих машин, средства защиты радиоэлектронной также установлены», — сказал глава ведомства.

Что касается стационарной помощи, то она оказывается в полном объёме, в Курскую область направили специалистов и средства на закупку медицинского образования. И эта работа будет продолжена.

Мурашко наградил званием лучших медиков РФ врача и медсестру из Сургута
Мурашко наградил званием лучших медиков РФ врача и медсестру из Сургута

Ранее Михаил Мурашко принял участие в награждении медиков из донецкой Волновахи наградами от президента России Владимира Путина. Также в этом поучаствовали глава ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя АП Сергей Кириенко.

Матвей Константинов
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