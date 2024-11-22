Мурашко: В Курской области предприняты все меры для работы скорой помощи
Михаил Мурашко. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Валентина Певцова
В Курской области предприняты все меры для обеспечения работы скорой помощи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, в регионе возросла нагрузка на неотложку.
«Поэтому в рамках визита мы общались с докторами, с руководством скорой помощи. Всё, что необходимо, все меры приняты. И в том числе то, что касается безопасности самих машин, средства защиты радиоэлектронной также установлены», — сказал глава ведомства.
Что касается стационарной помощи, то она оказывается в полном объёме, в Курскую область направили специалистов и средства на закупку медицинского образования. И эта работа будет продолжена.
Ранее Михаил Мурашко принял участие в награждении медиков из донецкой Волновахи наградами от президента России Владимира Путина. Также в этом поучаствовали глава ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя АП Сергей Кириенко.