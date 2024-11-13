Пушилин, Кириенко и Мурашко вручили врачам из Волновахи награды от Путина

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко лично проверил ход масштабных работ по улучшению качества оказания первичной медико-санитарной помощи и амбулаторно-поликлинического звена в ДНР. Вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и главой республики Денисом Пушилиным он посетил городскую больницу Волновахского района. Они вручили медикам награды от Президента России, федерального профильного министерства и наши региональные.

В результате боевых действий в феврале 2022 года все корпуса медучреждения были серьёзно повреждены, а 3 из них разрушены полностью. Однако в прошлом году в больнице закончился капитальный ремонт. Сейчас она укомплектована всем необходимым для оказания медицинской помощи жителям: ежедневно больницу посещают до 250 человек, а в условиях круглосуточного стационара проходят лечение около 10 тысяч жителей в год.

Пушилин отметил большой личный вклад медиков в развитие сферы здравоохранения ДНР, а также их самоотверженность на работе, в том числе на линии боевого соприкосновения. Мурашко же обратил внимание на уже проделанную работу для улучшения системы здравоохранения.

«Активными темпами идут ремонты в поликлинических подразделениях, поставка оборудования. Практически все машины скорой помощи, которые сегодня функционируют на линии — новые. Также приобретены и функционируют автомобили для проведения профилактических осмотров в организованных коллективах, школах, детских садах и на предприятиях», — поделился министр.

По словам Мурашко, самым сложным и наболевшим вопросом для жителей ДНР было бесплатное прохождение лабораторных исследований. Поэтому было создано шесть лабораторных комплексов, оснащённых самым современным оборудованием, а прямо сейчас идёт строительство седьмого центра.

«Весь комплекс мероприятий, которые сегодня развиваются в ДНР, позволяет нам надеяться на то, что система здравоохранения выйдет на совершенно другой уровень. Система обязательного медицинского страхования покрывает текущие расходы, поэтому помощь медицинских, лабораторных, поликлинических, стационарных организаций должна оказываться бесплатно», — заявил министр здравоохранения РФ.

Мурашко также поделился, что параллельно с модернизацией системы здравоохранения реализуется комплекс мер, направленный на помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспечение больных, которые перенесли острый инфаркт и инсульт, бесплатными лекарствами на протяжении двух лет. Кроме того, в регионе активно развивается онкологическая помощь. В ДНР организовали специальный образовательный центр, в котором ординаторы смогут отрабатывать практические навыки по различным видам медицинских вмешательств.

Сегодня новый Донецкий республиканский перинатальный центр имени В.К. Чайки принимает пациенток с самыми тяжёлыми патологиями. А все родовспомогательные учреждения включены в систему расширенного скрининга новорождённых на врождённые и наследственные заболевания. В следующем периоде формирования национальных проектов планируется развить сеть женских консультаций и дооснастить детские больницы.

«В первую очередь, мы будем говорить о создании центров здоровья, которые позволяют избежать или предотвратить те заболевания, которые могут сокращать жизнь и здоровье, сокращать здоровую жизнь», — подытожил министр.