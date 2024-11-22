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22 ноября, 16:06

На ЗАЭС указали на ухудшение ситуации с обстрелами

Директор ЗАЭС Черничук: Ситуация с обстрелами атомной станции усугубилась

По сравнению с прошлым годом ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась. В 2024 году украинские военные начали наносить удары по объектам станции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции», — сказал директор ЗАЭС РИА «Новости».

По словам Черничука, в 2023 году на территорию станции не было прилётов. Однако в этом году не раз были замечены украинские дроны — атакам подвергались купол шестого блока, градирня, УТЦ и другие объекты критической инфраструктуры станции.

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Ранее сотрудников МАГАТЭ уличили в плохой фиксации провокаций на ЗАЭС. В докладе организации не указано, что сам Киев создаёт угрозы, подчеркнул российский постпред.

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Wikipedia / IAEA Imagebank

Алена Пенчугина
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