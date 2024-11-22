На ЗАЭС указали на ухудшение ситуации с обстрелами

По сравнению с прошлым годом ситуация с обстрелами территории Запорожской атомной станции и объектов жизнеобеспечения усугубилась. В 2024 году украинские военные начали наносить удары по объектам станции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции», — сказал директор ЗАЭС РИА «Новости».

По словам Черничука, в 2023 году на территорию станции не было прилётов. Однако в этом году не раз были замечены украинские дроны — атакам подвергались купол шестого блока, градирня, УТЦ и другие объекты критической инфраструктуры станции.