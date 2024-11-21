Грозят катастрофой: Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов

Россия призывает осудить преступные действия властей Украины в отношении мирных ядерных объектов. Такое заявление сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».

«Это чрезвычайно тревожная тенденция, и она может привести к катастрофическим последствиям», — указал Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Постпред РФ в Вене дополнил, что РФ призывает как можно скорее осудить многочисленные преступные действия киевского режима в отношении мирных ядерных объектов и их персонала.