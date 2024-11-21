Грозят катастрофой: Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Постпред Ульянов призвал осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Россия призывает осудить преступные действия властей Украины в отношении мирных ядерных объектов. Такое заявление сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».
«Это чрезвычайно тревожная тенденция, и она может привести к катастрофическим последствиям», — указал Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
Постпред РФ в Вене дополнил, что РФ призывает как можно скорее осудить многочисленные преступные действия киевского режима в отношении мирных ядерных объектов и их персонала.
А ранее Life.ru писал, что Запорожской атомной электростанции всё ещё угрожает опасность. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, атаки дронов в и боестолкновения в указанном районе не заканчиваются. Кроме того, украинская армия продолжает атаковать дронами город Энергодар. Некоторые БПЛА атакуют и береговую линию, в непосредственной близости от которой расположена ЗАЭС.
Wikipedia / Maxim Gavrilyuk