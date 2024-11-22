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22 ноября, 14:36

Ляйсан Утяшева поделилась редкими свадебными фотографиями с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lisanutiasheva

Ляйсан Утяшева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lisanutiasheva

Экс-гимнастка и популярная телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась в соцсетях трогательными и редкими свадебными кадрами с мужем, шоуменом Павлом Волей. В этом году пара отмечает 12 лет со дня своей свадьбы.

Утяшева опубликовала фотографии с Павлом Волей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liasanutiasheva

Свадьба пары состоялась в 2012 году. Тогда, спустя несколько месяцев после официальной регистрации в ЗАГСе, Ляйсан и Павел устроили небольшую церемонию в кругу самых близких людей. На тот момент спортсменка уже была беременна. В своем посте Ляйсан написала слова, полные любви и благодарности своему мужу: «12 лет вместе, вместе и навсегда! Люблю тебя, Пашенька. Очень трогательно это все, с годами особенно как-то, взрослеем. Так быстро пронеслись эти 4380 суток вместе. Я помню каждый. Они самые счастливые, светлые, наполненные смыслом и детским смехом».

Кроме того, Ляйсан подчеркнула, как важна для них с Павлом их общая привычка — долго и откровенно разговаривать друг с другом. «Наша привычка говорить часами перешла в годы, а мы все никак не наговоримся», — отметила она. Знаменитость также поделилась, что их первый совместный танец в парке стал началом долгого и счастливого пути. «Павлик, с нашим днём. И пусть этот танец в парке, с которого всё началось, не заканчивается», — написала она.

Интересный момент в истории их отношений — это предложение, которое Павел сделал Ляйсан прямо на кухне. По воспоминаниям телеведущей, она в тот момент готовила борщ и чистила картошку, когда неожиданно увидела своего будущего мужа с кольцом. «Я тогда даже не ожидала, что это произойдёт именно в этот момент», — делилась Утяшева.

Super представил спецпроект «Танец жизни» с участием Ляйсан Утяшевой
Super представил спецпроект «Танец жизни» с участием Ляйсан Утяшевой

Напомним, что недавно Ляйсан Утяшева раскрыла рецепт волшебного рецепта, который спасёт в сезон простуд. По её словам, напиток из мёда и куркумы поддержит иммунитет и поможет не заболеть.

Александра Журавская
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