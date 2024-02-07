Утяшева раскрыла рецепт целебного зелья, которое нужно пить, когда все кругом болеют
Ляйсан Утяшева: Напиток из мёда и куркумы поддержит иммунитет в период простуд
Блистательная Ляйсан Утяшева часто делится с подписчиками рецептами из народной медицины. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Известная телеведущая и прославленная российская гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась напитком, который помогает ей поддержать иммунитет в период, когда "все вокруг болеют". Повысить сопротивляемость организма к инфекциям ей помогает чудо-средство из куркумы и мёда.
Рецепт "зелья" простой: 300 миллилитров мёда смешать с тремя столовыми ложками куркумы и убрать в тёмное место. По словам Утяшевой, оба этих ингредиента обладают противовирусными свойствами, а в сочетании друг с другом их "супер-свойства" многократно усиливаются.
"И куркума, и мёд обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и повышают иммунитет. То есть, помимо борьбы с уже имеющейся простудой, они помогают нам противостоять различным респираторным заболеваниям, включая простуды", — поделилась телеведущая с подписчиками в "Телеграме".
А ранее Утяшева раскрыла пользу "богатырского напитка кочевников". Он улучшает сон, утоляет жажду и помогает лечить цингу. А для идеальной фигуры она посоветовала пить "воду Сасси". Напиток из мяты, лимона и огурцов придуман как раз для желающих привести себя в форму.