Утяшева раскрыла рецепт целебного зелья, которое нужно пить, когда все кругом болеют

Известная телеведущая и прославленная российская гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась напитком, который помогает ей поддержать иммунитет в период, когда "все вокруг болеют". Повысить сопротивляемость организма к инфекциям ей помогает чудо-средство из куркумы и мёда.

Рецепт "зелья" простой: 300 миллилитров мёда смешать с тремя столовыми ложками куркумы и убрать в тёмное место. По словам Утяшевой, оба этих ингредиента обладают противовирусными свойствами, а в сочетании друг с другом их "супер-свойства" многократно усиливаются.

"И куркума, и мёд обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и повышают иммунитет. То есть, помимо борьбы с уже имеющейся простудой, они помогают нам противостоять различным респираторным заболеваниям, включая простуды", — поделилась телеведущая с подписчиками в "Телеграме".