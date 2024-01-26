Россиянам рассказали, как золотое молоко поможет в сезон простуд Шеф-повар Кузнецов: Молоко с куркумой поможет укрепить иммунитет зимой 26 января, 10:22 Обложка © Shutterstock

Зима — вызов для организма. В холодный период иммунная система нуждается в дополнительной поддержке. Но получить её проще, чем кажется, — для этого необязательно пить все витамины мира без разбора. Получать необходимые элементы можно из напитков, да ещё и вкусных.

Имбирный чай

Звучит банально, но в этом напитке очень много потенциала, говорит бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов. Имбирь, мёд, лимон и мята — идеальное сочетание и для вкусовых рецепторов, и для здоровья. Немного терпкий напиток с пряными нотами идеален с утра — пробудит лучше, чем чёрный кофе. А ещё запустит метаболизм, окажет стабилизирующее воздействие на нервную систему. Но это не главное — разговор ведь об иммунитете.

Имбирь и мёд обладают антисептическим эффектом, тем самым обеспечивают профилактику организму от вирусов и сезонных заболеваний. Мята — антиоксидант, помогающий работе дыхательных путей. А лимон нейтрализует вредные свободные радикалы, помогая иммунной системе стать крепче. Максим Кузнецов Бренд-шеф "Кухни на районе"

Золотое молоко

Золотое молоко не просто так имеет такое название — это действительно напиток с блестящим оттенком. Вам понадобится горячее молоко (при желании можно использовать альтернативное), по щепотке куркумы и кардамона, ложка мёда. Про последний ингредиент мы уже все выяснили, поговорим про пользу остальных. Куркума — натуральный элемент со схожим с антибиотиком эффектом. По сути, дезинфицирует организм изнутри, не давая вирусам прижиться. А кардамон — профилактика заболеваний дыхательных путей и помощник для полноценной работы лёгких. Этот напиток идеально подойдёт не только как поддержка для иммунитета, но и для лечения сезонных простуд, если уж вы заболели.

Горячий морс из облепихи

Облепиха — самая зимняя ягода из всех существующих. И не просто так: в ней содержится колоссальное количество витамина С, известного своей пользой для иммунной системы человека. Кроме неё добавьте в стакан немного сушёной гвоздики — она помогает при боли в горле. А ещё апельсин с опять же высоким содержанием витамина С и мёд — антисептик. Залейте кипятком, дайте настояться и немного помните все ингредиенты для выраженного вкуса, посоветовал Кузнецов.

А ранее Лайф рассказывал об удивительном открытии итальянских неврологов, исследующих кофе. Учёные установили, что регулярное употребление этого напитка снижает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Авторы Андрей Горяничев