«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 15:48

Атака «Орешника» привела в ужас жителя Днепропетровска, такого он раньше не видел

Newsweek: Житель Днепропетровска рассказал об ужасе из-за удара «Орешника»

Удар новой российской баллистической ракеты «Орешник» по Днепропетровску вызвал ужас у местного жителя. Он рассказал, что взрыв этой ракеты был не похож ни на какие другие.

«Прозвучало много взрывов, похожих на раскаты грома, — мы не понимали, что происходит <…> Были вспышки света, ничего подобного я раньше не видел. Взрывы всегда пугают, <…> но это было что-то совсем другое», — рассказал местный житель Иван Белый в комментарии Newsweek.

Вчера, 21 ноября, президент России Владимир Путин рассказал об успешном испытании новейшей баллистической ракеты «Орешник» в зоне СВО. Он добавил, что снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации, и военные успешно поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники и другого вооружения.

Путин пообещал предупреждать мирных украинцев об ударах мощнейшим «Орешником»
Путин пообещал предупреждать мирных украинцев об ударах мощнейшим «Орешником»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Полина Никифорова
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