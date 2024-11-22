Атака «Орешника» привела в ужас жителя Днепропетровска, такого он раньше не видел

Удар новой российской баллистической ракеты «Орешник» по Днепропетровску вызвал ужас у местного жителя. Он рассказал, что взрыв этой ракеты был не похож ни на какие другие.

«Прозвучало много взрывов, похожих на раскаты грома, — мы не понимали, что происходит <…> Были вспышки света, ничего подобного я раньше не видел. Взрывы всегда пугают, <…> но это было что-то совсем другое», — рассказал местный житель Иван Белый в комментарии Newsweek.