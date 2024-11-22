Новая Зеландия объявила эпидемию коклюша: угроза для младенцев

Министерство здравоохранения Новой Зеландии официально объявило о вспышке эпидемии коклюша в стране. За последний месяц было зарегистрировано более 260 новых случаев заболевания.

Как сообщается в заявлении ведомства, число заболевших коклюшем стремительно растёт по всей стране, достигнув уровня, при котором была объявлена национальная эпидемия. Особую тревогу вызывает тот факт, что наибольшему риску заражения подвержены новорождённые, особенно среди маори и тихоокеанских народов.

«Коклюш — очень заразное заболевание, которое может быть особенно опасным для новорождённых и пожилых людей, а в некоторых случаях может привести к летальному исходу. К сожалению, в прошлом году от коклюша умерли три ребёнка, и мы хотим, чтобы этого больше не повторилось», — говорит доктор Сьюзан Джек, национальный клинический директор по охране здоровья в Новой Зеландии.

Инфекционисты отмечают, что в этом году наблюдается необычная тенденция: коклюш чаще всего поражает новорождённых и подростков. Специалисты связывают рост заболеваемости с ослаблением коллективного иммунитета из-за снижения уровня вакцинации. В связи с этим, Министерство здравоохранения Новой Зеландии призывает родителей строго соблюдать график вакцинации детей и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Национальная служба здравоохранения хорошо подготовлена к любым возможным вызовам, которые могут возникнуть в условиях эпидемии. Для координации и поддержки работы медицинских учреждений была создана национальная группа реагирования.