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20 октября, 07:38

Заболеваемость коклюшем в российском регионе превысила многолетний уровень в 6,6 раза

В Чувашии рост заболеваемости коклюшем превысил многолетний уровень в 6,6 раза

За девять месяцев в республике заразились 104 человека. Фото © Freepik

За девять месяцев в республике заразились 104 человека. Фото © Freepik

В Чувашии наблюдается рост заболеваемости коклюшем, который превысил средний многолетний уровень в 6,6 раза. За девять месяцев в республике заразились 104 человека: 11 взрослых и 93 ребенка. Об этом сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Чувашии.

Показатель заболеваемости достиг почти 9 на 100 000 населения, ранее показатель заболеваемости составлял всего 1,36 на 100 тысяч. Наибольшее количество заболевших в крупных городах республики: Чебоксарах — 43 случая и Новочебоксарске — 38 случаев.

«Коклюш – опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordatella pertussis (традиционно «коклюшевая палочка»). Заболевание характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей. Путь передачи инфекции – воздушно-капельный», – предупреждает Роспотребнадзор.

Единственная мера профилактики на сегодняшний день — иммунизация. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума. А если ребёнок всё-таки заболеет — болезнь пройдёт легче и без осложнений.

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Напомним, первый симптом коклюша у детей — сухой кашель. Врач отметила, что самое опасное в этой инфекции — отсутствие температуры, из-за чего диагностировать заболевание сложнее. После перенесённого коклюша возможны осложнения в виде хронического бронхита и неврозов и даже более трагические последствия. Педиатр настаивает, что единственный надёжный способ защититься от коклюша — вакцинация.

Алена Пенчугина
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