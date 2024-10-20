Заболеваемость коклюшем в российском регионе превысила многолетний уровень в 6,6 раза

В Чувашии наблюдается рост заболеваемости коклюшем, который превысил средний многолетний уровень в 6,6 раза. За девять месяцев в республике заразились 104 человека: 11 взрослых и 93 ребенка. Об этом сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Чувашии.

Показатель заболеваемости достиг почти 9 на 100 000 населения, ранее показатель заболеваемости составлял всего 1,36 на 100 тысяч. Наибольшее количество заболевших в крупных городах республики: Чебоксарах — 43 случая и Новочебоксарске — 38 случаев.

«Коклюш – опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordatella pertussis (традиционно «коклюшевая палочка»). Заболевание характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей. Путь передачи инфекции – воздушно-капельный», – предупреждает Роспотребнадзор.