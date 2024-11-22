Певица Виктория Макарская рассказала, зачем носит пуховой платок

Певица Виктория Макарская поделилась в соцсетях неожиданным способом борьбы с головной болью, который ей передала бабушка. По словам артистки, при недомогании достаточно всего лишь использовать пуховый платок.

Виктория Макарская. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makarskie

«Когда вы чувствуете усталость и постоянную головную боль, оберните голову и шею пуховым платком. Это действительно меняет качество жизни», — рассказывает Виктория. Её метод помогает бороться с простудой и похмельем, избавляет от боли в шее и ушах. Она считает, что такой способ нельзя недооценивать. Муж Антон Макарский сначала смеялся над таким подходом, но вскоре убедился в его эффективности.

Подписчики оценили совет и поблагодарили певицу, кто-то написал в комментариях: «Вот наконец-то нашла применение своему белому пуховому оренбургский платку!». А кому-то подход не подошёл. «Мне платок колет! Не смогла спать», — отметила другая подписчица.

Пара Виктории и Антона Макарских известна темпераментными отношениями, напоминающими «итальянскую семью». В одном из интервью Антон делился, что во время ссор с женой ломал стол и двери. Конфликтуя, супруги часто разговаривают на повышенных тонах. Партнеры даже доходили в мыслях до развода, но, несмотря на это, они смогли сохранить и укрепить брак.

Личная жизнь Макарской также полна чудес. Она впервые забеременела в 38 лет. Московские врачи относились к этому с осторожностью и советовали прервать беременность. Тогда супруги решили узнать второе мнение и улетели в Израиль, где семью успокоили и сказали, что всё пройдёт хорошо. Так и случилось, и 9 сентября 2012 года у них родилась дочь Мария. Через три года в семье появился сын Иван, рождение которого в 42 года Виктория считает пророчеством монахини.