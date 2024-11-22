Певица Виктория Макарская рассказала, зачем носит пуховой платок
Виктория Макарская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makarskie
Певица Виктория Макарская поделилась в соцсетях неожиданным способом борьбы с головной болью, который ей передала бабушка. По словам артистки, при недомогании достаточно всего лишь использовать пуховый платок.
Виктория Макарская. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makarskie
«Когда вы чувствуете усталость и постоянную головную боль, оберните голову и шею пуховым платком. Это действительно меняет качество жизни», — рассказывает Виктория. Её метод помогает бороться с простудой и похмельем, избавляет от боли в шее и ушах. Она считает, что такой способ нельзя недооценивать. Муж Антон Макарский сначала смеялся над таким подходом, но вскоре убедился в его эффективности.
Подписчики оценили совет и поблагодарили певицу, кто-то написал в комментариях: «Вот наконец-то нашла применение своему белому пуховому оренбургский платку!». А кому-то подход не подошёл. «Мне платок колет! Не смогла спать», — отметила другая подписчица.
Пара Виктории и Антона Макарских известна темпераментными отношениями, напоминающими «итальянскую семью». В одном из интервью Антон делился, что во время ссор с женой ломал стол и двери. Конфликтуя, супруги часто разговаривают на повышенных тонах. Партнеры даже доходили в мыслях до развода, но, несмотря на это, они смогли сохранить и укрепить брак.
Личная жизнь Макарской также полна чудес. Она впервые забеременела в 38 лет. Московские врачи относились к этому с осторожностью и советовали прервать беременность. Тогда супруги решили узнать второе мнение и улетели в Израиль, где семью успокоили и сказали, что всё пройдёт хорошо. Так и случилось, и 9 сентября 2012 года у них родилась дочь Мария. Через три года в семье появился сын Иван, рождение которого в 42 года Виктория считает пророчеством монахини.
Напомним, депутаты призвали запретить проект «Бабсовет», созданный Викторией Макарской. По мнению главы общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, девушка часто поднимает в эфирах темы, которые идут вразрез традиционным ценностям.