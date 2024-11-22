Камень около мечети в Турции оказался артефактом времён Римской империи

В турецкой провинции Орду, в районе Фатса, на территории мечети был обнаружен древнеримский верстовой камень. Последние полвека его использовали в качестве скамьи, однако более 1800 лет назад он указывал путникам расстояние между населёнными пунктами Римской империи. Об открытии рассказали Arkeonews.

На уникальную находку обратил внимание школьный учитель литературы Айдын Бал, который заметил латинские надписи на поверхности. После его сообщения местные органы культуры и археологи из Университета Орду провели исследования. Перевод надписи, выполненный профессором Хусейном Сами Озтюрком, подтвердил, что камень был установлен в честь обновления дороги императором Гордианом III.

Впервые камень был обнаружен в 1968 году во время закладки фундамента Центральной мечети Лалели в Боламане. Не зная его исторической ценности, местные жители установили его во дворе и использовали как скамью. В 1970-х годах он окончательно стал частью обыденной жизни прихожан мечети, пока его истинное предназначение не было раскрыто.

Доцент доктор Сечкин Эвджим из Университета Орду подчёркивает значимость находки для региона, где подобные артефакты встречаются крайне редко. Он отметил, что камень, вероятно, был установлен на второй миле дороги, ведущей от побережья Боламана в Центральную Анатолию. Это открытие даёт важную информацию о маршрутах и истории Римского периода в этом регионе.

После всех необходимых исследований камень извлекли из сада мечети и отправили в музей Орду, где он станет частью экспозиции. Археологи планируют продолжить изучать находку, чтобы получить больше информации о его первоначальном местоположении и роли в дорожной системе Рима.