Астролог рассказал, какие органы нужно проверить каждому из знаков зодиака до конца 2024 года

Здоровье каждого знака зодиака связано с определёнными органами и системами в теле. В астрологии существуют рекомендации по профилактике заболеваний, исходя из зоны влияния знака на организм.

Знак зодиака Овен

Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production, © Freepik

Органы и зоны риска: голова, лицо, глаза, мозг. Как рассказал Life.ru астролог Дмитрий Харон, Овнам рекомендуется проверить: нервную систему, сосуды головы, зрение. Потенциальные заболевания, которые могут выявить: мигрени, головные боли, синуситы, глаукома, гипертония.

Знак зодиака Телец

Органы и зоны риска: шея, горло, щитовидная железа, голосовые связки. Рекомендуется проверить: щитовидную железу, лимфоузлы. Потенциальные заболевания: ангина, хронический тонзиллит, гипотиреоз, гипертиреоз, ларингит, остеохондроз шейного отдела. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Близнецы

Со слов эксперта, органы в зоне риска: лёгкие, бронхи, руки, нервная система. Носителям знака зодиака Близнецы рекомендуется проверить: лёгкие, дыхательную систему. Потенциальные заболевания: бронхит, астма, пневмония, невралгии, неврозы, проблемы с суставами рук.

Знак зодиака Рак

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes, © Freepik

Те, кто по гороскопу Рак, должны пристально следить за следующими органами: желудок, грудная клетка, пищеварительная система. Рекомендуется проверить: желудок, поджелудочную железу. «Потенциальные заболевания: гастрит, язва желудка, панкреатит, рефлюкс, изжога, мастопатия», — говорит астролог.

Знак зодиака Лев

Органы и зоны риска: сердце, спина, кровеносная система. Рекомендуется проверить: сердце, кровяное давление. Потенциальные заболевания: ишемическая болезнь сердца, инфаркт, гипертония, сколиоз, остеохондроз, тахикардия, аритмия. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Дева

У знака зодиака Дева астролог называет следующие органы и зоны риска: кишечник, пищеварительная система. Рекомендуется проверить: кишечник, печень. Потенциальные заболевания: синдром раздражённого кишечника (СРК), дисбактериоз, язвенный колит, хронический гастрит.

Знак зодиака Весы

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes, © Freepik

Органы и зоны риска у носителей знака зодиака Весы: почки, поясница, мочевой пузырь. Рекомендуется проверить: почки, мочевыводящую систему. Потенциальные заболевания: пиелонефрит, мочекаменная болезнь, цистит, проблемы с кожей.

Знак зодиака Скорпион

Органы и зоны риска: репродуктивная система, мочевой пузырь. Рекомендуется проверить: репродуктивные органы. Потенциальные заболевания: цистит, уретрит, гинекологические проблемы, проблемы с простатой, половые инфекции. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Стрелец

Органы и зоны риска у представителей знака зодиака Стрелец: бёдра, печень, седалищный нерв. Рекомендуется проверить: печень, сосуды ног. «Потенциальные заболевания: гепатит, цирроз, радикулит, варикозное расширение вен, боли в бёдрах и суставах», — предостерегает астролог.

Знак зодиака Козерог

Фото © Shutterstock / FOTODOM / BalanceFormCreative, © Freepik

Органы и зоны риска: кости, суставы, колени, зубы. Козерогам рекомендуется проверить: костную систему, зубы. Потенциальные заболевания: остеопороз, артрит, артроз, пародонтоз, травмы коленей.

Знак зодиака Водолей

Со слов астролога, у представителей знака зодиака Водолей органы в зоне риска — это голени, лодыжки, сосуды. Рекомендуется проверить: кровообращение в ногах, сосуды. Потенциальные заболевания: варикоз, тромбофлебит, судороги в ногах, растяжения, вывихи лодыжек.

Знак зодиака Рыбы

Органы и зоны риска: стопы, лимфатическая система, психическое здоровье. Рекомендуется проверить: иммунную систему, стопы. Потенциальные заболевания: плоскостопие, подагра, психосоматические расстройства, отёчность, лимфостаз, аллергии. Дмитрий Харон Астролог