Редкая комбинация фишек помогла канадскому туристу выиграть 76 миллионов рублей

В одном из казино Лас-Вегаса произошёл удивительный случай: канадский турист Дональд сорвал крупный куш, собрав флеш рояль — наивысшую комбинацию в покере, состоящую из туза, короля, дамы, валета и десятки одной масти. Этот редкий расклад принёс ему 764 тысячи долларов, что составляет около 76 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Флеш рояль — это самая высокая покерная комбинация, вероятность выпадения которой настолько мала, что многие профессиональные игроки за всю карьеру ни разу не видели подобного. В случае, если два игрока соберут флеш рояль, банк делится между ними поровну. Однако в этот раз удача полностью улыбнулась Дональду.

Турист приехал в Лас-Вегас из Канады вместе со своей семьёй. Он считает, что именно присутствие близких стало его талисманом удачи. На вопрос о том, как он планирует распорядиться выигрышем, Дональд ответил, что мечтает отправиться в путешествие с любимыми людьми.

Этот случай в Лас-Вегасе стал ярким примером того, как редкое везение и присутствие любимых людей могут изменить жизнь. Теперь Дональд и его семья планируют использовать неожиданное богатство для того, чтобы увидеть мир.

В 2024 году в Лас-Вегасе состоялась Мировая серия покера (WSOP), которая продолжалась 51 день — с 28 мая по 17 июля. Все турниры прошли в двух казино города — Paris и Horseshoe. В общей сложности участие в серии приняли свыше 20 тысяч игроков. Только одно Главное событие привлекло 10 112 человек, установив новый рекорд как по числу участников, так и по сумме разыгранных призовых.

Покер — это игра, где сочетаются удача и стратегия. Она привлекает как новичков, так и опытных игроков, предоставляя уникальную возможность испытать свои навыки и ощутить азарт за игровым столом.