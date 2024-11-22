Володин указал на важную деталь в решении США разрешить Киеву дальнобойные удары

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение США и их союзников на использование Украине дальнобойного оружия западного производства против России вновь подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией.

В своем Telegram-канале он отметил, что без поддержки военных специалистов и спутниковых данных со стороны западных стран данное вооружение не сможет быть эффективно использовано для поражения целей.