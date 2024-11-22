Володин указал на важную деталь в решении США разрешить Киеву дальнобойные удары
Володин: Использование ВСУ западного оружия показывает участие НАТО в конфликте
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение США и их союзников на использование Украине дальнобойного оружия западного производства против России вновь подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией.
В своем Telegram-канале он отметил, что без поддержки военных специалистов и спутниковых данных со стороны западных стран данное вооружение не сможет быть эффективно использовано для поражения целей.
О том, что разрешение применять американские ракеты на территории России является продолжением курса на эскалацию, ранее заявил и президент Владимир Путин. Лидер страны подчеркнул, что применение западного оружия без прямого участия военных специалистов стран-производителей невозможно.
Life.ru