В Киеве создали штаб ПВО
«Общественное»: В Киеве создали штаб противовоздушной обороны
Штат противовоздушной обороны (ПВО) создали украинские власти в Киеве. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
«В Киеве 19 ноября создали штаб противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.
Такие же штабы планируется создать в Харьковской и Сумской областях. Чем они будут заниматься, не уточняется.
Ранее на Украине сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях. При этом сирены также звучали в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской.
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