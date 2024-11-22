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22 ноября, 16:11

В Киеве создали штаб ПВО

«Общественное»: В Киеве создали штаб противовоздушной обороны

Штат противовоздушной обороны (ПВО) создали украинские власти в Киеве. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«В Киеве 19 ноября создали штаб противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Такие же штабы планируется создать в Харьковской и Сумской областях. Чем они будут заниматься, не уточняется.

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Ранее на Украине сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях. При этом сирены также звучали в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской.

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Shutterstock / FOTODOM / Vernerie Yann

Никита Никонов
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