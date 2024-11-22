В Киеве создали штаб ПВО

Штат противовоздушной обороны (ПВО) создали украинские власти в Киеве. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«В Киеве 19 ноября создали штаб противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Такие же штабы планируется создать в Харьковской и Сумской областях. Чем они будут заниматься, не уточняется.