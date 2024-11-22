Французские фигуристы убрали из своего номера фразу про русских
Французские фигуристы Лопарева и Бриссо убрали из номера фразу про русских
Евгения Лопарева и Жофрри Бриссо. Обложка © ТАСС / AP
Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо убрали из своего ритм-танца фразу о русских. Это произошло в короткой программе на турнире в Варшаве.
Номер пара катает под песню Rasputin группы Boney M. Они уже дважды в этом сезоне показывали версию ритм-танца, которая заканчивалась фразой «Ох, уж эти русские» (Oh, those Russians). Однако на сей раз в конце выступления прозвучало «Ох, уж эти танцоры» (Oh, those dancers). Причины такого решения не объясняются.
Евгения Лопарева родилась в Москве. В паре с Бриссо она катается с 2018 года. В текущем сезоне на счету дуэта золото и бронза этапов международной серии Гран-при.
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