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22 ноября, 19:46
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Французские фигуристы убрали из своего номера фразу про русских

Французские фигуристы Лопарева и Бриссо убрали из номера фразу про русских

Евгения Лопарева и Жофрри Бриссо. Обложка © ТАСС / AP

Евгения Лопарева и Жофрри Бриссо. Обложка © ТАСС / AP

Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо убрали из своего ритм-танца фразу о русских. Это произошло в короткой программе на турнире в Варшаве.

Номер пара катает под песню Rasputin группы Boney M. Они уже дважды в этом сезоне показывали версию ритм-танца, которая заканчивалась фразой «Ох, уж эти русские» (Oh, those Russians). Однако на сей раз в конце выступления прозвучало «Ох, уж эти танцоры» (Oh, those dancers). Причины такого решения не объясняются.

Евгения Лопарева родилась в Москве. В паре с Бриссо она катается с 2018 года. В текущем сезоне на счету дуэта золото и бронза этапов международной серии Гран-при.

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Никита Никонов
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