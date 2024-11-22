Украинский МИД расплылся в лести перед Трампом

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может поспособствовать завершению украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«Победу президента Трампа мы расцениваем как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом «мир через силу», — приводит его слова пресс-служба МИД Украины.

Сибига добавил, что Киев надеется выстраивать отношения с новой администрацией США, исходя из «этой философии».