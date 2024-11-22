Минтруд предложил выдавать пенсионерам льготные удостоверения с QR-кодом
Пенсионерам могут начать выдавать электронные удостоверения с QR-кодом. Фото © Life.ru
Минтруд России предложил с 1 июля 2025 года выдавать пенсионерам электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Пожилые люди смогут предъявлять QR-код через «Госуслуги». Уточняется, что это будет не обязанностью, а правом для граждан и организаций, которые предоставляют льготы.
«Проектом предлагается, что свидетельство пенсионера в электронной форме, помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе, будет содержать QR-код», — сообщили в ведомстве.
Сейчас свидетельство пенсионера оформлено на бумажном носителе и содержит фотографию, ФИО, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена.
Ранее Life.ru рассказывал, как увеличить пенсию. Основной способ — отложить выход на неё. По словам эксперта, каждый год работы после достижения пенсионного возраста повышает размер страхового обеспечения. Сенатор также отметила, что пенсионеры могут увеличить выплаты, приобретая дополнительные пенсионные баллы. Ещё один вариант — участие в добровольных пенсионных программах. Это позволит получать дополнительные выплаты от негосударственных пенсионных фондов, если делать добровольные взносы