Минтруд предложил выдавать пенсионерам льготные удостоверения с QR-кодом

Минтруд России предложил с 1 июля 2025 года выдавать пенсионерам электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Пожилые люди смогут предъявлять QR-код через «Госуслуги». Уточняется, что это будет не обязанностью, а правом для граждан и организаций, которые предоставляют льготы.

«Проектом предлагается, что свидетельство пенсионера в электронной форме, помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе, будет содержать QR-код», — сообщили в ведомстве.

Сейчас свидетельство пенсионера оформлено на бумажном носителе и содержит фотографию, ФИО, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена.