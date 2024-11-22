Глава МИД ФРГ Бербок решила развестись с мужем после 17 лет брака
Bild: Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится с мужем после 17 лет брака
Анналена Бербок. Фото © ТАСС / AP / Sergei Grits
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится со своим мужем, PR-менеджером Даниэлем Холефляйшем, спустя 17 лет брака. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на их совместное заявление.
«Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой», — заявили Бербок и Холефляйш.
О причинах развода они предпочли умолчать, но уточнили, что у них нет никаких новых партнёров. Бывшие супруги также поделились, что сейчас для них самое важное — забота о том, чтобы две их дочери росли в мире и любви. Дети родились в 2011 и 2015 годах.
Ранее Бербок назвала Россию частью европейской семьи, «подрывающей мирный порядок». Кроме того, глава МИД ФРГ заявила, что Россия якобы виновна в развязывании гибридной войны против других стран Европы.