Глава МИД ФРГ Бербок решила развестись с мужем после 17 лет брака

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится со своим мужем, PR-менеджером Даниэлем Холефляйшем, спустя 17 лет брака. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на их совместное заявление.

«Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой», — заявили Бербок и Холефляйш.

О причинах развода они предпочли умолчать, но уточнили, что у них нет никаких новых партнёров. Бывшие супруги также поделились, что сейчас для них самое важное — забота о том, чтобы две их дочери росли в мире и любви. Дети родились в 2011 и 2015 годах.