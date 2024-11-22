«Это издевательство»: Разин возмутился итогами суда за права на песни Шатунова
МК: Продюсер Разин обжалует решение суда по делу о правах на песни Шатунова
Андрей Разин и Юрий Шатунов. Обложка © ТАСС / Филиппов Алексей
Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил недовольство итогами суда, который он проиграл вдове Юрия Шатунова. 21 ноября стало известно, что суд оставил исключительные права на 23 композиции, включая «Белые розы» и «Седую ночь», за вдовой певца Светланой Шатуновой. В беседе с МК.ru Разин заявил, что намерен обжаловать это решение.
«Это был не суд, а издевательство. Конечно же, решение будет обжаловано в ближайшие дни в кассационной инстанции», — отметил он.
Разин добавил, что три судьи Краснодарского краевого суда отклонили все его ходатайства по делу о правах на культовые песни исполнителя.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет ночью 23 июня 2022 года. У него случился обширный инфаркт. Летом этого года суд признал права на песни артиста за его семьёй.