«Это издевательство»: Разин возмутился итогами суда за права на песни Шатунова

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил недовольство итогами суда, который он проиграл вдове Юрия Шатунова. 21 ноября стало известно, что суд оставил исключительные права на 23 композиции, включая «Белые розы» и «Седую ночь», за вдовой певца Светланой Шатуновой. В беседе с МК.ru Разин заявил, что намерен обжаловать это решение.

«Это был не суд, а издевательство. Конечно же, решение будет обжаловано в ближайшие дни в кассационной инстанции», — отметил он.