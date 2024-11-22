В Кремле торжественно открыли юбилейный слёт студотрядов

В Москве состоялось торжественное открытие всероссийского слета Российских студенческих отрядов (РСО). В мероприятии, которое прошло в Государственном Кремлевском дворце, приняли участие более 12,5 тысяч участников движения.

В этом году слёт посвящен 65-летию РСО и 20-летию создания современной истории студотрядов. С приветственным словом к гостям обратились вице-премьер Татьяна Голикова, космонавт-испытатель Андрей Федяев, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и другие.

«Российские студенческие отряды — это гордость России. За этот период времени движение собрало в своих рядах 20 миллионов человек. Ребята сегодня работают по восьми направлениям. Это и строительные отряды, и железнодорожные, и производственные, и медицинские, и педагогические, и ряд других», — подчеркнула Голикова.

В ходе церемонии также прошло награждение почётными знаками отличившихся участников движения.