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21 ноября, 20:07

В Национальном центре «Россия» дали старт новогоднему сезону

В России начался Новогодний сезон, ему дали старт в национальном центре «Россия». Фото © Life.ru

В России начался Новогодний сезон, ему дали старт в национальном центре «Россия». Фото © Life.ru

В Национальном центре «Россия» дали торжественный старт Новогоднему сезону. На базе центра открыли праздничный универмаг, в котором собраны товары из всех 89 регионов страны. Они продаются в уникальном универмаге, рассказала генеральный директор Национального центра Наталья Виртуозова.

Наталья Виртуозова рассказала об открытии универмага в Национальном центре «Россия». Видео © Life.ru

«Впервые он [универмаг] появился на выставке «Россия» и мы сохранили всё самое лучшее, что там было, в том числе и наших посетителей. У нас уже появились постоянные посетители. И вот универмаг открыл свои двери здесь, в национальном центре. Но сегодня он необычный, потому что в универмаге стартовал новогодний ёлочный базар», — заявила Виртуозова.

Она добавила, что это самый сказочный и самый волшебный базар страны, в создании которого приняли участие все регионы. Лучшие производители подготовили свои новогодние линейки, которые можно купить только там. Ассортимент разнообразный — от новогодних игрушек до предметов, создающих атмосферу.

  • В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
    В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
  • В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
    В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
  • В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
    В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
  • В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
    В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
  • В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
    В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
  • В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru
    В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru

В России начался новогодний сезон. Фото © Life.ru

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Напомним, что выставка «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина. Её посетили более 18,5 млн человек. Мероприятие вошло в десятку самых посещаемых в мире. В июле этого года глава государства распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в разных уголках страны. 4 ноября открылся Национальный центр «Россия».

Полина Никифорова
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