В Национальном центре «Россия» дали старт новогоднему сезону

«Впервые он [универмаг] появился на выставке «Россия» и мы сохранили всё самое лучшее, что там было, в том числе и наших посетителей. У нас уже появились постоянные посетители. И вот универмаг открыл свои двери здесь, в национальном центре. Но сегодня он необычный, потому что в универмаге стартовал новогодний ёлочный базар», — заявила Виртуозова.