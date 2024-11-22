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22 ноября, 20:24

Испания готовит первый национальный план гражданской защиты на случай войны

20 Minutos: Испания разрабатывает план защиты населения на случай военных угроз

Армия Испании на учениях в Латвии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marimos / Karlis Dambrans

Армия Испании на учениях в Латвии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marimos / Karlis Dambrans

Первый конкретный национальный план гражданской защиты разрабатывается Правительством Испании. Он направлен на подготовку к рискам, связанным с возможными военными действиями. Об этом сообщила газета 20 Minutos со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел королевства.

Инициатива стала частью второй национальной стратегии по гражданской защите. В рамках плана планируется разработка рекомендаций для граждан на случай кризисных ситуаций. Испания берёт пример с Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже начали распространять среди населения руководства по поведению в условиях военного конфликта.

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Тем временем СМИ рассекретили план Германии по подготовке к войне с Россией. По сообщениям, в ФРГ разработали документ объёмом в тысячу страниц под названием «Оперативный план Германии».

Анатолий Цейко
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