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22 ноября, 01:58

СМИ рассекретили план Германии по подготовке к войне с Россией

FAZ: Германия разработала план из тысячи страниц на случай крупной войны с РФ

Германия начала подготовку к возможной войне с Россией, разработав секретный документ объёмом в тысячу страниц под названием «Оперативный план Германии». О его содержании рассказала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание отмечает, что в документе подробно указаны здания и объекты инфраструктуры, которые требуют усиленной защиты по военным причинам.

«Тогда (В случае противостояния НАТО и РФ. – Прим. Life.ru.) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток», — говорится в статье.

По данным издания, Бундесвер уже начал сотрудничество с частными компаниями для подготовки к чрезвычайным ситуациям. Так, начальник командного органа территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке предложил обучить вождению грузовиков минимум 5% сотрудников предприятий, запастись дизельными генераторами и разработать планы на случай кризиса.

При этом, как уточнили в издании, в Бундесвере считают план «живым документом», открытым для изменений и дополнений.

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Это далеко не первая новость о разработке ФРГ плана на случай войны с Россией. В июне таблоид Bild опубликовал план кабмина ФРГ на случай войны с РФ. Спустя месяц немецкие СМИ уже публиковали порядок действий Берлина на случай потенциального конфликта с Москвой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Анатолий Цейко
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