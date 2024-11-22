СМИ рассекретили план Германии по подготовке к войне с Россией

Германия начала подготовку к возможной войне с Россией, разработав секретный документ объёмом в тысячу страниц под названием «Оперативный план Германии». О его содержании рассказала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание отмечает, что в документе подробно указаны здания и объекты инфраструктуры, которые требуют усиленной защиты по военным причинам.

«Тогда (В случае противостояния НАТО и РФ. – Прим. Life.ru.) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток», — говорится в статье.

По данным издания, Бундесвер уже начал сотрудничество с частными компаниями для подготовки к чрезвычайным ситуациям. Так, начальник командного органа территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке предложил обучить вождению грузовиков минимум 5% сотрудников предприятий, запастись дизельными генераторами и разработать планы на случай кризиса.