В Риме протестующие навалили кучи навоза у здания МВД

Активисты движения Extinction Rebellion устроили протест в центре Рима у Министерства внутренних дел. По информации Corriere della Sera, экологи высыпали на тротуар целый грузовик навоза и разбили лагерь около здания ведомства.

Активисты Extinction Rebellion высыпали навоз у МВД в Риме и устроили протест. Видео © X / ultimoranet

Мероприятие началось около 11:00 (13:00 по московскому времени). Примерно сотня участников акции развернула палатки и громко заявляла о проблемах экологии, требуя улучшения условий для защиты природы и создания рабочих мест в экологически устойчивых отраслях. Протестующие активно скандировали лозунги, акцентируя внимание на необходимости срочных мер по сохранению планеты.

На место сразу же прибыли полицейские, которые приступили к задержанию участников. Активистов увезли для установления личностей.