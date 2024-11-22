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22 ноября, 20:48

В Риме протестующие навалили кучи навоза у здания МВД

Активисты Extinction Rebellion высыпали навоз у МВД в Риме и устроили протест

Активисты движения Extinction Rebellion устроили протест в центре Рима у Министерства внутренних дел. По информации Corriere della Sera, экологи высыпали на тротуар целый грузовик навоза и разбили лагерь около здания ведомства.

Активисты Extinction Rebellion высыпали навоз у МВД в Риме и устроили протест. Видео © X / ultimoranet

Мероприятие началось около 11:00 (13:00 по московскому времени). Примерно сотня участников акции развернула палатки и громко заявляла о проблемах экологии, требуя улучшения условий для защиты природы и создания рабочих мест в экологически устойчивых отраслях. Протестующие активно скандировали лозунги, акцентируя внимание на необходимости срочных мер по сохранению планеты.

На место сразу же прибыли полицейские, которые приступили к задержанию участников. Активистов увезли для установления личностей.

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Ранее активисты движения по защите природы Just Stop Oil снова облили супом две версии полотна художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи». Инцидент произошёл в течение часа после того, как Королевский суд столичного района Сазерк вынес вердикт по делу Фиби Пламмер и Анны Холланд, которые пытались, к счастью безуспешно, испортить полотно супом два года назад

Обложка ©

X / ultimoranet

Тимур Хингеев
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