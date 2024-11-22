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22 ноября, 20:56

Крохотного африканского ёжика Йорика спасли с челябинской помойки

Жители Озёрска спасли африканского ежа Йорика, оставленного на помойке

Ежика выходили и доставили в специализированный центр. Обложка © VK / Озёрский городской округ

Ежика выходили и доставили в специализированный центр. Обложка © VK / Озёрский городской округ

В Озёрске Челябинской области местные жители спасли африканского ежа, оставленного на помойке. Об этом сообщается на странице городского округа в социальной сети «Вконтакте»

Жители города обнаружили коробку с карликовым ежом на помойке. Животное было в плохом состоянии и не могло выжить на улице в таких условиях. По мнению очевидцев, прежние владельцы, вероятно, не захотели больше заботиться о питомце и оставили его.

Его забрали в детский эколого-биологический центр, где и оказали помощь. Эксперты выяснили, что зверёк весит 245 граммов и страдает от врожденных проблем с координацией — синдрома «шатающегося ёжика». Питомцу дали имя Йорик. В центре ему предоставили специальное мясное питание, а также кошачий корм и мышей.

«Ещё есть шанс»: В Европе бьют тревогу из-за попадания ежей в Красную книгу
«Ещё есть шанс»: В Европе бьют тревогу из-за попадания ежей в Красную книгу

Ранее зоолог рассказала, что в Московском регионе пока не наблюдается резкого сокращения численности ежей. Напротив, этим летом дачники встречали этих колючих зверьков на своих участках даже чаще, чем в прошлом году.

Тимур Хингеев
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